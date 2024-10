Mister Movie | Ryan Reynolds e Hugh Jackman presenteranno la Serata degli Oscar 2025? (Di martedì 15 ottobre 2024) Il dinamico duo formato da Ryan Reynolds e Hugh Jackman potrebbe essere in corsa per un ruolo di prestigio agli Oscar 2025. Secondo fonti di Deadline, i due attori, noti per la loro chimica dentro e fuori dal set, sono in trattative per prendere il posto di Jimmy Kimmel come conduttori della cerimonia. Ryan Reynolds Mistermovie.it - Mister Movie | Ryan Reynolds e Hugh Jackman presenteranno la Serata degli Oscar 2025? Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il dinamico duo formato dapotrebbe essere in corsa per un ruolo di prestigio agli. Secondo fonti di Deadline, i due attori, noti per la loro chimica dentro e fuori dal set, sono in trattative per prendere il posto di Jimmy Kimmel come conduttori della cerimonia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ryan Reynolds festeggia il compleanno Hugh Jackman con un commovente tributo - L'interprete di Wolverine da più di vent'anni ha da poco compiuto 56 anni ed è già pronto per i suoi prossimi live show Ryan Reynolds ci ha tenuto a festeggiare il compleanno di Hugh Jackman con un commovente tributo, ovviamente a tema Deadpool & Wolverine. "Spero che potremo farlo fino a 90 anni. (Movieplayer.it)

Taylor Swift - Blake Lively e Ryan Reynolds donano milioni di dollari a chi è in crisi per l'Uragano Milton - Feeding America, nella giornata di mercoledì, ha infatti ringraziato la cantautrice e, poche ore dopo, la coppia di star hollywoodiane. Lo stato della Florida e altre aree degli Stati Uniti stanno affrontando le conseguenze degli uragani Helene e Milton e, per aiutare le popolazioni in difficoltà , Taylor Swift, Blake Lively e Ryan Reynolds hanno compiuto una generosa donazione. (Movieplayer.it)

Hugh Jackman ricrea con Ryan Reynolds il video dell'annuncio di Deadpool 3 per svelare nuovi concerti - Il video condiviso online Per svelare il suo nuovo impegno sul palco, Hugh Jackman ha coinvolto il suo amico e collega Ryan Reynolds. Per annunciare i suoi nuovi concerti, Hugh Jackman ha coinvolto l'amico Ryan Reynolds ricreando il video con cui avevano confermato Deadpool & Wolverine. Hugh Jackman e Ryan Reynolds hanno ricreato il video dell'annuncio di Deadpool & Wolverine per svelare ... (Movieplayer.it)