Margot Robbie e Jacob Elordi per Chanel N5 | il video che fa innamorare

Margot Robbie e Jacob Elordi per Chanel N°5: il video che fa innamorare

(Di martedì 15 ottobre 2024) Vi farà battere il cuore. Il film See You at 5, firmato dal regista Luca Guadagnino, per la nuova campagna diN°5 svela una storia di amore e desiderio, con la A e la D maiuscole. E un incontro, svanito. Lei è, nuova amabassador per la prima fragranza della Maison, scalza con il suo profumo talismamo dal flacone rosso come il suo abito con minigonna. Lui è(lo stesso di Priscilla, dove interpreta Elvis Presley, Saltburn ed Euphoria), in sella alla sua moto: sensibile, inquieto, selvaggiamente bello. L’incontro svanisce, per un’incomprensione: mentre lui sfreccia sulla moto, sulla strada di Big Sur, in California, lei si mette al volante della sua decappottabile, per raggiungerlo.