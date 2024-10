In Australia, il diritto alla disconnessione è già legge (Di martedì 15 ottobre 2024) In Italia, il dibattito politico attorno a questo tema è stato avviato di recente, anche se l’opinione pubblica lo tratta da molto tempo. Invece, il diritto alla disconnessione in Australia è già legge. A partire dallo scorso mese di agosto, quando le modifiche al “Fair Works Act” sono entrate in vigore. Da quella data, parte dei lavoratori (non tutti) possono rivendicare questo diritto a non dover rispondere alle e-mail e alle telefonate di lavoro fuori dal proprio turno. Quindi, senza che il proprio tempo libero sia offuscato da questioni relative alla propria attività professionale. Attenzione, però: non è tutto oro quello che luccica. Giornalettismo.com - In Australia, il diritto alla disconnessione è già legge Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di martedì 15 ottobre 2024) In Italia, il dibattito politico attorno a questo tema è stato avviato di recente, anche se l’opinione pubblica lo tratta da molto tempo. Invece, ilinè già. A partire dallo scorso mese di agosto, quando le modifiche al “Fair Works Act” sono entrate in vigore. Da quella data, parte dei lavoratori (non tutti) possono rivendicare questoa non dover rispondere alle e-mail e alle telefonate di lavoro fuori dal proprio turno. Quindi, senza che il proprio tempo libero sia offuscato da questioni relativepropria attività professionale. Attenzione, però: non è tutto oro quello che luccica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Australia - il diritto al riposo dei lavoratori diventa legge - . Articolo pubblicato mercoledì 28 Agosto 2024, 14:29 Sempre più connessi senza mai un secondo di tregua. Il lavoro spesso continua anche dopo il normale orario lavorativo dovendo dimostrare la reperibilità per qualsiasi evenienza o comunicazione aziendale importante. L’Australia dice basta, il diritto al riposo diventa legge, approvando il diritto alla disconnessione adottata a febbraio. (Ildifforme.it)

Australia - il diritto alla disconnessione è legge. Cosa succede in Europa e in Italia - Polemiche in Australia Nonostante i vantaggi collegati a questo cambio legislativo, il diritto alla disconnessione ha sollevato alcune critiche anche in Australia. L’analisi dei dati raccolti dall’Inail nel primo trimestre del 2024 ha rilevato un aumento significativo delle denunce di malattie professionali legate a disturbi psichici e comportamentali, con oltre 22mila denunce e un incremento ... (Quotidiano.net)

L'Australia ha introdotto il diritto alla disconnessione - unendosi a paesi come Francia - Spagna - Belgio - Argentina e Messico - che già tutelano il tempo libero dei lavoratori - proteggendoli da comunicazioni di lavoro fuori orario. E in Italia? - Ma cosa significa realmente per i lavoratori e come si colloca l’Australia in un panorama internazionale sempre più orientato al benessere dei dipendenti? ... (Iodonna.it)