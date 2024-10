Quifinanza.it - Fonti rinnovabili, concorrono per circa il 44% al mix della produzione elettrica nazionale

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il primo semestre del 2024 ha segnato un punto di svolta per ladi energia dain Italia. Come evidenziato da Terna e dall’Enea, lehanno superato per la prima volta ladafossili per un intero semestre, raggiungendo un record storico. Questo risultato testimonia l’impegno del Paese verso una transizione energetica sempre più sostenibile. L’Analisi Trimestrale del Sistema Energetico Italiano realizzata dall’Enea offre un quadro completo dell’evoluzione del sistema energetico, analizzando tre dimensioni fondamentali: la sicurezza energetica, i prezzi dell’energia e la decarbonizzazione. L’Indice Ispred, calcolato sulla base di questi indicatori, rappresenta una sorta di “termometro” che misura lo stato di avanzamentotransizione energetica italiana.