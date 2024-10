Quifinanza.it - Debito pubblico globale sale al 93% del Pil oltre i 100.000 miliardi, la previsione di Fmi

(Di martedì 15 ottobre 2024) Risuona forte il campanello d’allarme lanciato da Fmi, il Fondo monetario internazionale che ha avvertito sul continuo aumento del. Le previsioni, infatti, non sono delle migliori e l’istituzione finanziaria ha segnalato nel monitoraggio della finanza pubblica (Fiscal monitor) un trend in salita che fa presagire una “situazione peggiore del previsto”. Preoccupazione per ilSecondo quanto riportato nel rapporto di monitoraggio della finanza pubblica (Fiscal monitor), iltoccherà cifre da record. Nello specifico, fa sapere Fmi, laè di 100.000di dollari entro la fine dell’anno, complessivamente il 93% del Pil. Una situazione che non può non far preoccupare chi di dovere, con l’istituzione finanziaria internazionale che ha lanciato l’appello.