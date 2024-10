Camion esce di strada nel cuneese, passeggero precipita da viadotto e muore (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Grave incidente mortale questa sera sull’autostrada Torino-Savona, in località Priero. Un Camion che viaggiava in direzione del capoluogo piemontese per cause ancora in corso di accertamento è uscito dalla carreggiata rimanendo in bilico su un viadotto. Nell’urto il passeggero sarebbe stato sbalzato fuori dal mezzo precipitando nel vuoto. Inutili i soccorsi dei sanitari L'articolo Camion esce di strada nel cuneese, passeggero precipita da viadotto e muore proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Grave incidente mortale questa sera sull’autoTorino-Savona, in località Priero. Unche viaggiava in direzione del capoluogo piemontese per cause ancora in corso di accertamento è uscito dalla carreggiata rimanendo in bilico su un. Nell’urto ilsarebbe stato sbalzato fuori dal mezzondo nel vuoto. Inutili i soccorsi dei sanitari L'articolodineldaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Camion esce di strada nel cuneese - passeggero precipita da viadotto e muore - Un camion che viaggiava in direzione del capoluogo piemontese per cause ancora in corso di accertamento è uscito dalla carreggiata rimanendo in bilico su un viadotto. (Adnkronos) – Grave incidente mortale questa sera sull’autostrada Torino-Savona, in località Priero. Nell’urto il passeggero sarebbe stato sbalzato fuori dal mezzo precipitando nel vuoto. (Periodicodaily.com)

Firenze - camion perde il carico. A terra chili di pesce surgelato. E i passanti fanno ‘spesa’ - Il cibo, composto principalmente da filetti di platessa surgelati, è stato quindi portato ai lati della strada dalle persone che in quel momento stavano passando di lì. Fortuna ha voluto che in quel momento non ci fosse nessuno alle spalle del mezzo, perché altrimenti sarebbe stato un disastro: il camion ha perso anche il carrello in ferro che consente di stivare il carico. (Lanazione.it)

Esce di casa con il carrello per fare la spesa e viene travolta da un camion : morta una donna nel Cremonese - Un camion ha travolto una 84enne che stava attraversando la strada a Casalmaggiore (Cremona) con il suo carrello della spesa. L'anziana è stata trascinata per diversi metri ed è morta nell'impatto.Continua a leggere . (Fanpage.it)