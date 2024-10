Volley A1 femminile, tra Antiga e la Savino Del Bene è già separazione? (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sembra davvero incredibile quello che da qui a breve potrebbe accadere in casa Savino Del Bene Scandicci.Il club di patron Paolo Nocentini potrebbe operare il cambio della guida tecnica, almeno stando a quanto afferma il portale Volleyball.it.A Stephane Antiga per restare sulla panchina Firenzetoday.it - Volley A1 femminile, tra Antiga e la Savino Del Bene è già separazione? Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sembra davvero incredibile quello che da qui a breve potrebbe accadere in casaDelScandicci.Il club di patron Paolo Nocentini potrebbe operare il cambio della guida tecnica, almeno stando a quanto afferma il portaleball.it.A Stephaneper restare sulla panchina

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pallavolo femminile : il derby va alla Savino Del Bene - ma il Bisonte non demerita - Rispetto alla prima gara abbiamo fatto qualche cambio, ora dobbiamo continuare a lavorare e crescere“. Vincere il derby è sicuramente importante, ma soprattutto erano necessari i tre punti. “Nel primo set siamo partite molto contratte – dice coach Simone Bendandi del Bisonte – forse perché eravamo troppo preoccupate: sapevamo della caratura di Scandicci, che è una grandissima squadra, ma siamo ... (Corrieretoscano.it)

Volley A1 femminile - il derby è ancora della Savino Del Bene Scandicci - Ancora una volta il pronostico è stato rispettato. A vincere il derby fiorentino è la Savino Del Bene Scandicci, che si impone per 3-0 sui rivali cittadini del Bisonte. Non tragga però in inganno il risultato finale: la squadra di Bendandi, che al pari delle biancoblù cercava il bis dopo il... (Today.it)

Volley A1 femminile - il derby è ancora della Savino Del Bene Scandicci - Ancora una volta il pronostico è stato rispettato. A vincere il derby fiorentino è la Savino Del Bene Scandicci, che si impone per 3-0 sui rivali cittadini del Bisonte. Non tragga però in inganno il risultato finale: la squadra di Bendandi, che al pari delle biancoblù cercava il bis dopo il... (Firenzetoday.it)