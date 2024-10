Tennis la PTPA chiede la creazione di un fondo di assistenza legale a tutela dei giocatori meno abbienti

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “La domanda da porsi è se un giocatore può permettersi di pagare una somma significativa per uno studioche rappresenterebbe in modo più efficiente il suo caso”. Lo aveva detto Novak Djokovic lo scorso agosto, commentando l’assoluzione di Jannik Sinner sul caso clostebol. La domanda il serbo se l’è posta e se l’è posta anche la ProfessionalPlayers Association (), l’associazione da lui fondata nel 2019 con lo scopo di rappresentare ere gli interessi diti ete. Laritiene che i quattro tornei del Grande Slam, l’ATP e il WTA dovrebbero dare vita ad undiper garantire a tutti l’accesso ad avvocati terzi, in modo che le risorse finanziarie non costituiscano un ostacolo ad una difesa rapida e autorevole.