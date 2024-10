Roma, il termovalorizzatore sarà pronto nel 2027. Gualtieri: “Sarà il più avanzato al mondo” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ottobre 2024 - Sarà pronto per il 2027 il termovalorizzatore di Roma. Lo ha annunciato oggi il sindaco Roberto Gualtieri, presentando in Campidoglio il progetto che verrà realizzato nell’area industriale di Santa Palomba. L’opera è stata per anni al centro del braccio di ferro tra la Regione e il Comune capitolino all’epoca di Virginia Raggi, contraria all’opera insieme a tutto il Movimento 5 Stelle. “Il ritardo di Roma di dotarsi di un impianto di termovalorizzazione è costato tanto alla città. L'unico vantaggio è che partendo tardi realizzeremo un progetto tra i più avanzati al mondo”, ha sottolineato Gualtieri. Abitanti preoccupati Preoccupati per le conseguenze del termovalorizzatore sono gli abitanti di Santa Palomba, una vasta area divisa fra i comuni di Roma, Ardea e Pomezia. “'Non c'è nessuna ragione di preoccuparsi. Quotidiano.net - Roma, il termovalorizzatore sarà pronto nel 2027. Gualtieri: “Sarà il più avanzato al mondo” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 -per ilildi. Lo ha annunciato oggi il sindaco Roberto, presentando in Campidoglio il progetto che verrà realizzato nell’area industriale di Santa Palomba. L’opera è stata per anni al centro del braccio di ferro tra la Regione e il Comune capitolino all’epoca di Virginia Raggi, contraria all’opera insieme a tutto il Movimento 5 Stelle. “Il ritardo didi dotarsi di un impianto di termovalorizzazione è costato tanto alla città. L'unico vantaggio è che partendo tardi realizzeremo un progetto tra i più avanzati al”, ha sottolineato. Abitanti preoccupati Preoccupati per le conseguenze delsono gli abitanti di Santa Palomba, una vasta area divisa fra i comuni di, Ardea e Pomezia. “'Non c'è nessuna ragione di preoccuparsi.

