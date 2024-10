Progetto Legalità. Un premio a quattro scuole (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli Istituti superiori Enzo Ferrari di Monza e Meroni di Lissone e le scuole secondarie Don Milani di Seregno e Maria Gaetana Agnesi di Varedo sono in Brianza i vincitori del Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità. I partecipanti di 41 scuole della Lombardia sono stati premiati all’Auditorium Gaber del Consiglio Regionale della Lombardia, alla presenza del suo presidente Federico Romani e della presidente dell’Associazione in memoria delle Vittime del Dovere, Emanuela Piantadosi. Il Progetto, organizzato in collaborazione con le Forze dell’Ordine e Armate – polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, esercito, aeronautica, marina militare e polizia penitenziaria – ha coinvolto più di 10mila studenti con lezioni interattive, open day e webinar, ma soprattutto con tanta voglia di imparare e fare la differenza in tema di Legalità e sicurezza. Ilgiorno.it - Progetto Legalità. Un premio a quattro scuole Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli Istituti superiori Enzo Ferrari di Monza e Meroni di Lissone e lesecondarie Don Milani di Seregno e Maria Gaetana Agnesi di Varedo sono in Brianza i vincitori delInterforze di Educazione alla Cittadinanza e alla. I partecipanti di 41della Lombardia sono stati premiati all’Auditorium Gaber del Consiglio Regionale della Lombardia, alla presenza del suo presidente Federico Romani e della presidente dell’Associazione in memoria delle Vittime del Dovere, Emanuela Piantadosi. Il, organizzato in collaborazione con le Forze dell’Ordine e Armate – polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, esercito, aeronautica, marina militare e polizia penitenziaria – ha coinvolto più di 10mila studenti con lezioni interattive, open day e webinar, ma soprattutto con tanta voglia di imparare e fare la differenza in tema die sicurezza.

Via libera al progetto per realizzare il nuovo “Parco della Legalità” in via Borsellino - NARDO’ – Prende corpo il progetto per la realizzazione del nuovo “Parco della legalità” di Nardò che sorgerà in un’area in prossimità di via Falcone e via Borsellino, nei pressi della sede dell’ex tribunale che oggi ospita gli uffici comunali. Nell’ultima seduta del consiglio comunale è stato... (Lecceprima.it)

Sinergie e sostenibilità nelle comunità : festa finale per il progetto "Clima e legalità" - Clima e Legalità: sinergie e sostenibilità nelle comunità alla festa finale. . . . Il percorso del progetto Regionale Clima e Legalità, venerdì 11 ottobre, avrà il suo epilogo alla Casa della Legalità e all’Ex Circolo Marini a Forlì alla presenza di tutte le Associazioni coinvolte, degli Enti invitati. (Forlitoday.it)

Educazione alla legalità - progetto educativo dell’Unione delle Camere Penali Italiane e MIM - L'Unione delle Camere Penali Italiane, in collaborazione con il MIM, propone alle classi dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado un progetto educativo per promuovere l’educazione alla legalità e al rispetto delle regole, con particolare riferimento ai princìpi costituzionali sul processo penale. (Orizzontescuola.it)