Thesocialpost.it - Italia-Israele 4-1, le pagelle degli Azzurri

(Di lunedì 14 ottobre 2024)4-1tutte positive per glidi Luciano Spalletti in una serata vincente e convincente per la Nazionalena. Una sola insufficienza in un undici che ha ben figurato imponendo il proprio gioco contro uncombattivo e determinato nonostante la palese inferiorità tecnica. Vicario 6,5 – Gioca da titolare nella sua città per evitare che il titolare Donnarumma, diffidato, possa saltare a novembre la gara in Belgio. Serata tranquilla, in cui dimostra la sua abilità con i piedi. Sul gol olimpico di Abu Fani viene chiaramente ostacolato, ma l’arbitro e il VAR (inspiegabilmente) convalidano. Di Lorenzo 7,5 – Dopo una stagione negativa, ritrova carica, positività e attenzione difensiva nonostante non il “braccetto” di una difesa a tre non sia il suo ruolo naturale.