Perché il link Italia India è importante anche per l’asse transatlantico

La diplomazia commerciale del Presidente Donald Trump rivoluzionerà la globalizzazione e il commercio come non accadeva dalla Seconda Guerra Mondiale. Nessuno è stato risparmiato: amici, alleati, nemici e concorrenti hanno tutti sentito l'impatto, sebbene in misura diversa, mentre si profila un grande reset a livello globale. La Casa Bianca ha finora avviato solo una manciata di negoziati seri con il Vietnam, l'India, la Corea del Sud e il Giappone, dando priorità ai partner commerciali strategici per contrastare la Cina. L'Europa sta affrontando la propria prova del fuoco con una guerra alle porte, un'amministrazione statunitense imprevedibile e gravi dubbi sul futuro della Nato. In questo scenario, la Presidente del Consiglio Italiana Giorgia Meloni si prepara a visitare gli Stati Uniti il 17 aprile.

