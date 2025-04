Iltempo.it - Esposto sulla laurea, la rivendicazione di Calderone: “Nessun reato o indagato”

Un fascicolo, a modello 45, quindi senza indagati e senza ipotesi di, è stato aperto dai magistrati della Procura di Roma in relazione a unpresentato da un professore universitario di Brescia sul percorso accademico della ministra del Lavoro, Marina, alla Link Campus University. Lo confermano all'AGI fonti legali: a presentare l'il professore Saverio Regasto, ordinario di diritto pubblico comparato, che chiede di accertare se i titoli acquisiti, nel 2012 e nel 2016 dalla ministra, siano frutto di irregolarità e nel caso si possano configurare reati. I magistrati hanno aperto un fascicolo come atto dovuto.è assistita dal penalista Cesare Placanica. In una nota, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha commentato la mossa delle toghe romane: “Prendo atto con grande soddisfazione quanto comunicatomi dal mio legale, ossia della determinazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma che, con riferimento all'sporto nei miei confronti in relazione al mio percorso universitario, ha sancito l'inesistenza di ogni ipotesi die di conseguenza non ha iscritto alcunnel registro delle notizie di