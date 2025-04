It.newsner.com - Agente trova bebé in auto rovente – lo salva ma fa 1 errore

Abbiamo già scritto in passato di genitori che vanno a fare la spesa e lasciano i loro bambini indurante le giornate calde. Questo comportamento non è solo irresponsabile, ma anche pericoloso. Se lasciato troppo a lungo, il bambino potrebbe soffrire di un colpo di calore, svenire e forse anche morire.Questo accade abbastanza spesso da indurre gli agenti di polizia ad allarmarsi per la situazione e a tenere d’occhio i bambini nei parcheggi durante le giornate più calde.Uno di questi agenti di polizia è Jason Short di Keene, New Hampshire. Era in servizio quando ha ricevuto una chiamata per un bambino lasciato da solo in un’nel parcheggio di un supermercato Walmart in una giornata molto calda.Ma non avrebbe mai immaginato quello che sarebbe successo dopo.Jason non ha esitato ad accorrere sul posto non appena ha ricevuto la chiamata circa il neonato.