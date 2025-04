Corti d’Argento 2025 Marcello e Playing God vincono i Nastri d’Argento per i migliori cortometraggi

Marcello di Maurizio Lombardi (fiction) e Playing God di Matteo Burani (animazione) i vincitori dei Nastri d’Argento 2025 per i cortometraggi, assegnati oggi al Cinema Caravaggio di Roma. La cerimonia, dedicata alla memoria del giornalista e critico Stefano Amadio, ha celebrato il meglio del cinema breve italiano con premi speciali e riconoscimenti a nuovi talenti.Nastri d’Argento 2025: i cortometraggi vincitoriMarcello, diretto da Maurizio Lombardi e interpretato da Francesco Gheghi, racconta la storia di due ragazzi della periferia romana in fuga, in un racconto d’amore per il cinema che trova il suo punto culminante in un monologo indimenticabile di Adamo Dionisi.Playing God, di Matteo Burani, è un’animazione in stop motion realizzata con Arianna Gheller e scritta con Gianmarco Valentino. Dailyshowmagazine.com - Corti d’Argento 2025: Marcello e Playing God vincono i Nastri d’Argento per i migliori cortometraggi Leggi su Dailyshowmagazine.com Sonodi Maurizio Lombardi (fiction) eGod di Matteo Burani (animazione) i vincitori deiper i, assegnati oggi al Cinema Caravaggio di Roma. La cerimonia, dedicata alla memoria del giornalista e critico Stefano Amadio, ha celebrato il meglio del cinema breve italiano con premi speciali e riconoscimenti a nuovi talenti.: ivincitori, diretto da Maurizio Lombardi e interpretato da Francesco Gheghi, racconta la storia di due ragazzi della periferia romana in fuga, in un racconto d’amore per il cinema che trova il suo punto culminante in un monologo indimenticabile di Adamo Dionisi.God, di Matteo Burani, è un’animazione in stop motion realizzata con Arianna Gheller e scritta con Gianmarco Valentino.

