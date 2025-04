Meloni da Trump offrirà certezze sulla Cina mentre in Europa…

Meloni punta a rafforzare il legame strategico con gli Stati Uniti, lavorando anche a nome di Bruxelles, mentre alcuni partner europei guardano a Pechino come forma di fuga dal peso delle tariffe — che Donald Trump ha recentemente azionato nell’ottica della sua visione America First, e poi messo parzialmente in pausa.Politica estera e commercio sono ormai una cosa sola, e la leader italiana si presenta a Washington con una posizione netta: l’alleanza transatlantica è il pilastro della visione internazionale di Roma, che sulla base di questo vuole lavorare per gestire le politiche commerciali dell’amministrazione americana, rassicurando che scatti incontrollati con la Cina sono frutto di reazioni scomposte e non una traiettoria strategica europea.Roma intende giocare un ruolo di equilibrio: evitare sì strappi con Pechino, ma senza incertezze sul posizionamento di lungo periodo. Formiche.net - Meloni da Trump offrirà certezze sulla Cina, mentre in Europa… Leggi su Formiche.net La presidente del Consiglio Giorgiapunta a rafforzare il legame strategico con gli Stati Uniti, lavorando anche a nome di Bruxelles,alcuni partner europei guardano a Pechino come forma di fuga dal peso delle tariffe — che Donaldha recentemente azionato nell’ottica della sua visione America First, e poi messo parzialmente in pausa.Politica estera e commercio sono ormai una cosa sola, e la leader italiana si presenta a Washington con una posizione netta: l’alleanza transatlantica è il pilastro della visione internazionale di Roma, chebase di questo vuole lavorare per gestire le politiche commerciali dell’amministrazione americana, rassicurando che scatti incontrollati con lasono frutto di reazioni scomposte e non una traiettoria strategica europea.Roma intende giocare un ruolo di equilibrio: evitare sì strappi con Pechino, ma senza insul posizionamento di lungo periodo.

