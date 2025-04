Mestre violenza sulla 11enne per Massimiliano Mulas convalidato il fermo e la custodia cautelare in carcere

convalidato il fermo, con la custodia cautelare in carcere, per il 45enne accusato di aver aggredito e violentato giovedì scorso a Mestre una ragazzina di 11 anni che aveva seguito per strada all'uscita dalla palestra. Massimiliano Mulas , 45 anni, originario di Tempio Pausania (Sassari) resta rinchiuso nel carcere di Venezia, dove oggi si è presentato all'interrogatorio di garanzia.

