Il meraviglioso paese la storia di un pistolero in Messico

ILRaimovie ore 21.10 Con Robert Mitchum, Julie London e Pedro Armendariz. Regia di Robert Parrish. Produzione USA 1959. Durata: 1 ora e 38 minuti LA TRAMA Unamericano da anni è confinato indove ha messo la sua pistola al servizio di una famiglia di prepotenti proprietari terrieri. Ha la possibilità di tornare in Nordamerica, ma nel Texas si mette nei guai per la relazione colla moglie di un ufficiale. Provocato, è costretto a uccidere. Dovrà di nuovo percorrere la via dell'esilio. PERCHE' VEDERLO perchè forse è il migliore tra quelli diretti da Robert Parrish, un regista molto amato dalla critica francese, ma spesso sfortunato nelle sue scelte . Qui ha scelto bene, anzi è stato scelto bene da Robert Mitchum che producendo anche il film s'è riservato una delle più belle parti della sua carriera