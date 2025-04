Spettacoli d estate in tutta la città con Le due Bari dal Comune sì al progetto nel 2025 e 2026

Comune di Bari ha pubblicato la determina di approvazione del progetto 'Le due Bari 2025-2026, il cartellone culturale estivo organizzato nelle aree periferiche della città. L'intervento è stato finanziato con circa 2 milioni di euro.L’iniziativa sostiene attività artistiche e culturali. Baritoday.it - Spettacoli d'estate in tutta la città con 'Le due Bari', dal Comune sì al progetto nel 2025 e 2026 Leggi su Baritoday.it Ildiha pubblicato la determina di approvazione del'Le due, il cartellone culturale estivo organizzato nelle aree periferiche della. L'intervento è stato finanziato con circa 2 milioni di euro.L’iniziativa sostiene attività artistiche e culturali.

