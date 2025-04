Ilfattoquotidiano.it - Ranking Atp, la nuova classifica oggi: Musetti deve attendere per la Top 10. Il cambio al vertice avvantaggia Sinner

Il lunedì post-Montecarlo ilAtp si modella sulla base dei risultati del primo Masters 100o stagionale sulla terra rossa. Non a caso, le due grandi novità riguardano i due finalisti: Lorenzofa un balzo in avanti fino al nuovo best, alla posizione numero 11 della. Mentre il vincitore Carlos Alcaraz supera Alexander Zverev e torna secondo alle spalle di Jannik. Uno sdi posizioni alche potrebbe essere un vantaggio proprio per l’azzurro, in vista del suo rientro tra poco più di tre settimane agli Internazionali di Roma.Perla top 10 pare solo questione di tempo. Non arriverà al termine di questa settimana, perché il carrarino non parteciperà all’Atp 500 di Barcellona e quindi verrà certamente scavalcato da Tommy Paul. Ma poi basterà migliorare i risultati ottenuti un anno fa nei due Masters 1000 di Madrid e di Roma:la passata stagione perse sempre al primo incontro (dopo un bye al primo turno).