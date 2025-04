Il bunker sotterraneo per salvare i vecchi videogiochi parte il progetto PlayStation Studios Vault

PlayStation Studios Vault, un archivio realizzato per custodire 30 anni di videogioco secondo Sony. Sembra un'ottima notizia per la preservazione dei videogiochi, ma la realtà dei fatti è molto più complessa. L'archivio infatti non è aperto al pubblico. Leggi su Fanpage.it In una miniera sotterranea si trova il, un archivio realizzato per custodire 30 anni di videogioco secondo Sony. Sembra un'ottima notizia per la preservazione dei, ma la realtà dei fatti è molto più complessa. L'archivio infatti non è aperto al pubblico.

