Cus Cassino al fotofinish contro Benevento 23

Passano 10 minuti di gioco e grazie alle parate di Roberto Monti da una parte e Coviello dall'altra, il punteggio è di 6-5 per i sanniti con una sola rete di scarto messa a segno dallo scatenato Formato, il quale col suo preciso mancino non lascia scampo nè da posizione di terzino destro che con conclusioni precise da ala, rendendosi vera spina sul fianco per la difesa cassinate.

