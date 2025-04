The Couple i concorrenti parlano del Grande Fratello e nessuno censura ecco perché

Couple si parla del Grande Fratello. "Ha vinto chi non doveva vincere e nessuno si aspettava che vincesse" ha commentato Giorgia Villa, "perché l'altra è stata amata dal primo giorno" ha ribattuto Irma Testa. Il riferimento delle due concorrenti del reality game condotto da Ilary Blasi - in coppia rispettivamente con Laura Maddaloni e Lucia Testa - è nel primo caso a Jessica Morlacchi, fresca vincitrice del Grande Fratello 18, e nel secondo ad Helena Prestes. Nulla di strano, se non fosse che i concorrenti di The Couple hanno già più volte parlato dell'ultima edizione del Grande Fratello e dei suoi protagonisti. "Conoscevo solo Helena, l'ho vista settimana scorsa" ha raccontato Antonino Spinalbese. "Ho visto il Grande Fratello perché partecipava mia zia" ha aggiunto Jasmine Carrisi.

