Travis Scott ci ha regalato un anteprima delle sue prossime Air Jordan in collaborazione con Fragment

Travis Scott indossa un paio di sneaker, queste entrano immediatamente nel mirino di tutti gli amanti dello streetwear e degli sneakerhead del mondo. È esattamente quello che è successo qualche giorno fa quando La Flame si è presentato a una partita dei Los Angeles Clippers indossando l'attesissima nuova versione delle Air Jordan 1 Low OG, in collaborazione con Fragment Design. E sì, tutti i segnali indicano che sarà una delle uscite più importanti dell'anno.La scarpa che Travis Scott ha mostrato in anteprima, e che non è ancora stata rilasciata ufficialmente, è una riedizione stilizzata che gioca su una base Sail, quel bianco sporco che gli piace tanto usare nelle sue collaborazioni, con dettagli in Military Blue. Ciò che risalta a prima vista è l'iconico Swoosh rovesciato, marchio di fabbrica personale di Scott, situato sul lato della scarpa, mentre Fragment Design ha usato il suo famoso logo a forma di fulmine per completare l'opera.

