Opec taglia le stime della domanda di petrolio per i dazi

Opec taglia le stime per la domanda globale di petrolio per il 2025 e il 2026 in seguito ai dazi di Donald Trump. La domanda è stata tagliata di circa 100.000 barili al giorno sia per quest'anno sia per il prossimo. Quotidiano.net - Opec taglia le stime della domanda di petrolio per i dazi Leggi su Quotidiano.net L'leper laglobale diper il 2025 e il 2026 in seguito aidi Donald Trump. Laè statata di circa 100.000 barili al giorno sia per quest'anno sia per il prossimo.

Ne parlano su altre fonti ++ Opec taglia le stime della domanda di petrolio per i dazi ++. Trump annuncia i dazi sui semiconduttori in settimana. Nyt: "La Cina blocca l'export di varie terre rare". Dollaro ancora giù. Petrolio, Opec taglia stime crescita domanda globale nel 2024 e 2025 -. Petrolio, effetto Cina: l’Opec taglia ancora le stime sulla domanda. Crolla il petrolio dopo il taglio delle stime dell’OPEC sulla domanda 2024. L’Opec taglia le previsioni e rinuncia all’aumento produttivo: prezzi in caduta.

Si apprende da quotidiano.net: Opec taglia le stime della domanda di petrolio per i dazi - L'Opec taglia le stime per la domanda globale di petrolio per il 2025 e il 2026 in seguito ai dazi di Donald Trump. La domanda è stata tagliata di circa 100.000 barili al giorno sia per quest'anno sia ...

ilsole24ore.com riferisce: Petrolio: Opec, stima crescita domanda 2023 invariata a 2,2mln barili/giorno - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 gen - L'Opec ha lasciato ... rialzo della domanda, compensata tuttavia da un deterioramento della situazione nelle altre regioni. La stima, ha ...

Come scrive askanews.it: Petrolio, Opec conferma stime domanda globale (2025 +1,4 mln barili) - Roma, 12 mar. (askanews) – L’Opec ha confermato le sue previsioni sulla domanda globale di petrolio ... Anche in questo caso la stima è confermata rispetto al precedente rapporto mensile.