Sei donne nello spazio Cinque brave ricche e famose E una a cui tutte le donne devono qualcosa

nello spazio un equipaggio composto esclusivamente da donne. L’equipaggio di sei donne, tutte di diversa fama, è pronto a volare a bordo del razzo New Shepard di Blue Origin in un volo suborbitale fino ai confini dello spazio e ritorno. La missione, NS-31, decollerà dalle basi di lancio dell’azienda nel West Texas. La prima missione New Shepard con equipaggio di Blue Origin è avvenuta il 20 luglio 2021. Si trattò un viaggio suborbitale che lanciò Jeff Bezos, suo fratello Mark, il pioniere dell’aviazione Wally Funk e il diciottenne Oliver Daeman. It.insideover.com - Sei donne nello spazio. Cinque brave, ricche e famose. E una a cui tutte le donne devono qualcosa Leggi su It.insideover.com Quella di oggi è una data che dovrebbe essere citata nella storia spaziale, eppure non sta facendo il rumore che dovrebbe. Tra poche ore, infatti, il lancio NS-31 della Blue Origin, che ha visto la partecipazione di numerose star, sarà la prima missione a trasportareun equipaggio composto esclusivamente da. L’equipaggio di seidi diversa fama, è pronto a volare a bordo del razzo New Shepard di Blue Origin in un volo suborbitale fino ai confini delloe ritorno. La missione, NS-31, decollerà dalle basi di lancio dell’azienda nel West Texas. La prima missione New Shepard con equipaggio di Blue Origin è avvenuta il 20 luglio 2021. Si trattò un viaggio suborbitale che lanciò Jeff Bezos, suo fratello Mark, il pioniere dell’aviazione Wally Funk e il diciottenne Oliver Daeman.

