Vive in strada per non separarsi dalla cagnetta Bimba

AGI - Per non separarsi dalla sua cagnetta Bimba, con cui condivide la vita da oltre 10 anni, Vive in strada dopo aver rinunciato a un alloggio popolare perché non sono ammessi animali. È la storia di Giancarlo Perazzi, 77 anni, un pensionato che, da una settimana, ha preferito iniziare una vita da senzatetto, piuttosto che abbandonare la sua fedele amica. La sua storia ha commosso i piacentini e non solo, dando vita a tanti gesti di solidarietà da parte di cittadini comuni ma anche di personaggi famosi, come il direttore del Tg5 Clemente Mimun che si è impegnato, in prima persona, a trovargli una sistemazione. Giancarlo tuttora dorme in un angolo della galleria di via Martiri della Resistenza a Piacenza. Nel corso del tempo ha svolto vari lavori: meccanico, benzinaio, operatore in un canile e infine badante ma, dopo la morte della persona di cui si prendeva cura, ha perso l'alloggio e, con una pensione di 600 euro, non può permettersi di pagare un affitto.

