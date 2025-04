Quifinanza.it - Serie A green, la prima comunità energetica da stadio è bianconera

Tifare la propria squadra alloe, al tempo stesso, tutelare l’ambiente. È questa la sintesi di massima del nuovo progetto lanciato dall’Udinese Calcio insieme all’aziendaBluenergy Group che ha il fine di realizzare ladel calcio. Il piano, che vede anche il supporto del Politecnico di Milano, prevede la creazione di un impianto fotovoltaico all’avanguardia (più di 2.400 pannelli) nellodi proprietà del club diA che possa produrre ben 3mila chilowattora al giorno. I benefici ambientali, sociali ed economici per la società sarebbero evidenti, estendo il proprio eco anche a tutta lalocale.Ladel calcioIl progetto dell’Udinese Calcio potrebbe rendere il suo– noto in passato con il nome diFriuli e oggi ribattezzato Bluenergy Stadium – uno dei più avanzati in Europa in termini di riduzione delle emissioni.