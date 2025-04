.com - Delta V, la band torna con il singolo Nazisti dell’Illinois

è il nuovo brano deiV cheno dal vivo con l’omonimo tour per celebrare i 30 anni di carrieraDa domani, martedì 15 aprile, in radio e in digitale(USM\ Universal Music Italia), il nuovo brano deiV cheno dal vivo con l’omonimo tour per celebrare i 30 anni di carriera. Con, iV tracciano un ritratto ironico ma lucidissimo di una società smarrita, dove l’ironia cult dei Blues Brothers si fa inquietante realtà, e la musica – tra denuncia e disillusione – diventa l’ultima voce critica contro l’appiattimento culturale e la rinascita degli estremismi.«Ci piacerebbe tanto poter riconoscere isolo guardando su uno schermo i Blues Brothers, ma il film di Landis ci ricorda che dietro a quella messinscena tra farsa e grottesco, in realtà dei legittimi eredi siano già in circolazione.