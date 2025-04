Grave incidente stradale a Foggia commerciante irpino in condizioni critiche

irpino e figura di rilievo nel panorama commerciale locale, è attualmente ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di rianimazione dell’Ospedale Riuniti di Foggia, in seguito a un Grave sinistro stradale verificatosi lungo la statale 673, nota. Avellinotoday.it - Grave incidente stradale a Foggia: commerciante irpino in condizioni critiche Leggi su Avellinotoday.it Un uomo di 73 anni, originario di Arianoe figura di rilievo nel panorama commerciale locale, è attualmente ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di rianimazione dell’Ospedale Riuniti di, in seguito a unsinistroverificatosi lungo la statale 673, nota.

