Quotidiano.net - Aumento dei prezzi per uova di cioccolato e colombe: +20% per le colombe classiche

di, dolci tradizionali delle festività pasquali, non sono stati risparmiati dall'dei. Dall'ultima indagine di Altroconsumo in 30 punti vendita, 10 online e 20 fisici tra Milano e Roma, emerge che i costi dellehanno letteralmente spiccato il volo, con aumenti rispetto al 2024 del 20%. Quelli delledisono invece cresciuti in media del 5,4%, ma con picchi del 30%, e arrivano in assoluto anche a picchi di 130 euro al chilo. Tra i tre tipi diin vendita, classica, speciale (per esempio con crema) e artigianale, è la classica ad aver registrato il rincaro maggiore (), passando da 9,98 a 11,96 euro al chilo. Si tratta dimedi, specifica l'associazione, che evidenzia una forbice davvero ampia: il prezzo di una colomba classica può oscillare tra i 3,99 euro al chilo fino ai 31,90 euro.