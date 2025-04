Uomini e Donne cavaliere Over punta GF o Isola segnalazione choc

cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne si starebbe impegnando per partecipare a un reality show di Canale 5. Per il momento, si tratta di una segnalazione, appena arrivata a Lorenzo Pugnaloni su Instagram. L'esperto del dating show di Maria De Filippi ha raccolto questa indiscrezione, facendosi riportare anche il nome dell'Over in questione, ricevuta da un utente che resta anonimo. Protagonista di questa segnalazione è Giovanni Siciliano. Quest'ultimo starebbe cercando una strada per riuscire a entrare nel cast di due programmi televisivi della prima serata di Canale 5. Vediamo insieme come.Uomini e Donne, Giovanni Siciliano vorrebbe andare al GF o a L'Isola dei Famosi?Leggi anche: UeD 2025, chi è Rosanna: età, cognome, lavoro, InstagramLeggi anche: UeD, chi è Marilù: età, cognome, lavoro, Instagram, era già stata in studioNuova segnalazione sul Trono Over di UeD, che questa volta riguarda Giovanni Siciliano.

