Vance ospite di Meloni alla mostra sul Futurismo Zichichi con Salvini per il nucleare e altre pillole

Meloni tra l'Italia e gli Stati Uniti, al ritorno da Washington la presidente del Consiglio "si porterà" in aereo il vicepresidente americano J.D. Vance. La "pazza idea" è far venire il numero 2 di Donald Trump alla mostra dedicata al Futurismo, nella Galleria d'arte moderna e contemporanea a Valle Giulia. Che poi non è molto lontana dalla residenza dell'ambasciatore americano a Villa Taverna. Tra l'altro nella rassegna che celebra il genio di Filippo Tommaso Marinetti ci sono alcuni capolavori che arrivano da collezioni statunitensi.Giorgia Meloni (Imagoeconomica).Zichichi con Salvini per il nucleareIl fisico Antonino Zichichi, classe 1929, da Trapani, accanto a Matteo Salvini per rilanciare in Italia l'energia nucleare. Davvero una giornata particolare quella di lunedì 14 aprile, a Milano, con lo scienziato amato da Maurizio Crozza (memorabile una sua imitazione di ormai una decina di anni fa) chiamato a Palazzo Pirelli in compagnia dell'amministratore delegato di Enel Flavio Cattaneo e di quello di Eni Claudio Descalzi per dare il via alla nuova campagna di costruzione delle centrali nucleari.

