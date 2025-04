Donnapop.it - «A Sanremo ho subito bullismo!»: famosissimo cantante si sfoga e racconta cosa che gli è successo

Leggi su Donnapop.it

È uno degli artisti più originali e apprezzati della nuova scena musicale italiana, ma anche Rkomi non è immune alle critiche. Il cantautore milanese ha scelto di aprirsi in un’intensa intervista,ndo il lato più difficile della sua ultima esperienza al Festival di.Parole forti, cariche di sincerità e amarezza, che hanno scosso i fan e acceso un dibattito sul confine tra critica enel mondo dello spettacolo. Ma c’è anche spazio per l’amore: al suo fianco, infatti, c’è una nuova presenza femminile che sta conquistando i cuori del pubblico.Rkomi e il: lo sfogo delDurante una chiacchierata con Gianluca Gazzoli nel podcast Passa dal BSMT, Rkomi – all’anagrafe Mirko Martorana – hato la sua esperienza al Festival di, dove sarà in gara anche nel 2025.