Fin Che la Barca Va torna in autunno

Il viaggio a bordo sulla, solcando le acque del Tevere per raccontare l’Italia su Rai 3, è terminato, ma soltanto per questa stagione. Fin Che laVa, che ha riportato all’impegno quotidiano Piero Chiambretti, tornerà nella prossima annata televisiva.Il programma, in onda dal lunedì al venerdì alle 20:15 tra Blob e Il Cavallo e la Torre, ha confermato il solito Chiambretti in pillole e ben figurato senza strafare in uno slot orario non semplice. La media finale è stata di poco inferiore al milione di spettatori e al 5% di share; numeri che consegnano al conduttore e alla rete una seconda edizione, prevista il prossimo.Piero con la sua ironia e intelligenza suscita sempre riflessioni e pone interrogativi che stimolano il percorso di crescita di ognuno di noi. Ormai èto ad appartenere alla grande famiglia Rai, e torneremo presto a salpare insieme.