La grande boxe sabato 19 aprile al palasport di Pisa con il Memorial Piero Del Papa

Pisa – Quarta edizione sabato (19 aprile) per il Memorial Piero Del Papa a Pisa.La Pugilistica Galileo Galilei porta avanti la ormai consueta programmazione. Si comincia l’anno organizzativo con l’evento più atteso, ogni anno sempre più bello e sempre più ricco. Un omaggio a Piero Del Papa che è stato campione della pugilistica Galilei con la quale ha trascorso tutta la sua carriera sia dilettantistica, in cui si è laureato campione d’Italia, sia professionistica in cui è arrivato sul tetto d’Europa, finendo addirittura a diventare sfidante mondiale.L’evento avrà inizio alle 16,30 con 10 incontri di pugilato olimpico, in cui saranno impegnati alcuni pugili della San Giuliano Boxing Team, tra cui il talentino Alessia Mostarda di soli 14 anni e i portacolori della società di casa, tra cui Federica Pardini attesa ad un annata da protagonista, affronterà come consuetudine una dura avvesaria con oltre 50 match, dalla quale è stata gia battuta due volte, vediamo se con la forza del pubblico di casa riuscirà a capovolgere i due risultati precedenti. Leggi su Corrieretoscano.it – Quarta edizione(19) per ilDel.La Pugilistica Galileo Galilei porta avanti la ormai consueta programmazione. Si comincia l’anno organizzativo con l’evento più atteso, ogni anno sempre più bello e sempre più ricco. Un omaggio aDelche è stato campione della pugilistica Galilei con la quale ha trascorso tutta la sua carriera sia dilettantistica, in cui si è laureato campione d’Italia, sia professionistica in cui è arrivato sul tetto d’Europa, finendo addirittura a diventare sfidante mondiale.L’evento avrà inizio alle 16,30 con 10 incontri di pugilato olimpico, in cui saranno impegnati alcuni pugili della San Giuliano Boxing Team, tra cui il talentino Alessia Mostarda di soli 14 anni e i portacolori della società di casa, tra cui Federica Pardini attesa ad un annata da protagonista, affronterà come consuetudine una dura avvesaria con oltre 50 match, dalla quale è stata gia battuta due volte, vediamo se con la forza del pubblico di casa riuscirà a capovolgere i due risultati precedenti.

Ne parlano su altre fonti La grande boxe sabato 19 aprile al palasport di Pisa con il Memorial Piero Del Papa. GRANDI RISULTATI PER BOXE VERBANIA ALLA NOTTE DEI GUERRIERI. Grande spettacolo a The Art of Fighting 2. Il ritorno della grande boxe, a Narni Scalo il match tra Turchetti e Alilovic. Milano Boxing Night: Sabato 9 Aprile Grande Boxe all'Allianz Cloud di Milano. Sudtirol Pisa in streaming gratis? Guarda la partita in diretta.

Segnala msn.com: Vianello-Torrez Jr, la grande boxe torna in chiaro: orario e dove vedere il match - Il peso massimo italiano torna sul ring e a Las Vegas affronterà Richard Torrez Jr. Ecco orario e dove vedere il match in tv e in chiaro ...

Come scrive msn.com: The Art of Fighting 8, ci siamo: appuntamento stasera alle 23 su Canale 20 - Dopo dieci anni, la grande Boxe fa il suo ritorno su Mediaset.Sabato 15 marzo, dalle ore 23.00, su “20” - in differita e in esclusiva - arrivano gli incontri della card principale di «The Art ...

Riporta milanosportiva.com: La grande boxe torna su Mediaset: spettacolo e titoli in palio con «The Art of Fighting» - Dopo un decennio di assenza, la boxe professionistica torna in grande stile su Mediaset. Sabato 15 marzo, dalle 23:00, il canale Mediaset “20” trasmetterà in esclusiva e in differita la main card dell ...