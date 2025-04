Ilgiorno.it - La morte sospetta di Daniela Guerrini, il figlio accusato di averla uccisa si difende: “Mi prendevo cura di mia madre”

Cinisello Balsamo (Milano), 14 Aprile 2025 - "Midi mia mamma, è morta di infarto". Sono le uniche parole pronunciate davanti alla gip del Tribunale di Monza Elena Sechi da Gianrico Dario Ricci, il 36ennedi aver ammazzato di botte sua, ex insegnante di 68 anni, nella loro abitazione a Cinisello Balsamo. Stamane l'uomo è stato sottoposto all'interrogatorio di garanzia, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. La sua avvocata, Laura Galli, non ha presentato alcuna istanza di modifica della custodia cautelare in carcere. L'uomo, indagato di maltrattamenti aggravati dall'avere causato ladella, laureato in Storia, di fatto disoccupato dopo avere lavorato come grafico, era già stato denunciato nel 2020 dalla donna perpicchiata e aveva patteggiato 6 mesi con la sospensione condizionale della pena.