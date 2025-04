Unlimitednews.it - Il 15 e 16 aprile in Turchia una riunione sulla sicurezza nel Mar Nero, assenti i russi

Leggi su Unlimitednews.it

ANKARA () (ITALPRESS) – Domani e mercoledì, 15 e 16, laospiterà unaper discutere del tema dellanel Mardopo un possibile cessate il fuoco tra Ucraina ea. Lo ha annunciato il ministero della Difesa turco, specificando che non parteciperanno rappresentanti.L’incontro avverrà presso il quartier generale delle forze navali turche ad Ankara e i partecipanti discuteranno della pianificazione militare per mantenere un ambiente pacifico nel Mar. Già nel 2022 laaveva mediato le trattative che avevano poi portato all’accordo per il transito del grano attraverso il Mar. Il documento era stato siglato a Istanbul daa e Ucraina sotto l’egida delle Nazioni Unite nel luglio di quello stesso anno ed era rimasto in vigore fino al luglio 2023.