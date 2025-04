Anteprima24.it - Furto sventato all’ufficio postale di Cercola

Tempo di lettura: 2 minutiL’allarme, nell’ufficiodi, in corso Domenico Riccardi, è scattato la notte scorsa, quando il sistema di sicurezza ha rilevato un’anomalia alla porta dell’area a ridosso degli sportelli: gli operatori della Situation room di Napoli, la sala di controllo di Poste Italiane attiva 24 ore su 24, sono intervenuti prontamente, attivando la sirena con sintesi vocale e allertando le Forze dell’ordine. I Carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno riscontrato che la porta esterna del filtro di accesso risultava forzata e lasciata aperta, mentre l’accesso interno era rimasto integro. Attivato il servizio per il ritiro della copia delle chiavi custodite presso la sala di controllo, è stata effettuata un’ispezione completa e sicura dei locali. Il controllo ha confermato che solo la porta esterna era stata manomessa, mentre l’accesso interno non presentava segni di effrazione.