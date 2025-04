La protagonista della serie ha scoperto di essere stata adottata e non perdona le bugie del uomo che credeva essere suo padre 

Iodonna.it - La protagonista della serie ha scoperto di essere stata adottata, e non perdona le bugie dell'uomo che credeva essere suo padre

Leggi su Iodonna.it

Le parole di Yaren (Ilay Erkök) hanno avuto l’effetto di un detonatore e adesso i protagonisti di Hercai – Amore e vendetta fanno i conti con una nuova, ennesima verità. La nuova puntataturca – in onda stasera alle 21.30 su Real Time – mostra la reazione di Reyyan nei confronti di Hazar e Miran. Netflix, 10tv e film da vedere ad aprile 2025 X Leggi anche › Nella nuova puntata di “Hercai” di stasera Miran fa luce sulledi Azize, Reyyan scopre che Hazar non è suo padre Hercai, anticipazioni 14 aprile 2025: episodi stasera su Real TimeDopo la rivelazione sull’adozione di Reyyan (Ebru Sahin), Nasuh (Macit Sonkan) porta Yaren in un posto segreto in cui rimarrà fino a quando si sposerà.