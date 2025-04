Modric come Mbappé e Mané nuovo proprietario di minoranza di Championship

Modric, 39 anni, è pronto a diventare azionista di minoranza dello Swansea City, club gallese attualmente in Championship. come riferisce. Leggi su Calciomercato.com Luka, 39 anni, è pronto a diventare azionista didello Swansea City, club gallese attualmente inriferisce.

Ne parlano su altre fonti Modric come Mbappé e Mané: nuovo proprietario di minoranza di Championship. FC 25 ratings ufficiali, i giocatori più forti: quali calciatori hanno l'overall più alto nel nuovo titolo EA Sports.

msn.com comunica: Modric come Mbappé e Mané: nuovo proprietario di minoranza di Championship - Luka Modric, 39 anni, è pronto a diventare azionista di minoranza dello Swansea City, club gallese attualmente in Championship. Come riferisce Fabrizio Romano,.

Nota di derbyderbyderby.it: Mbappé contro Modric: analisi e pronostico di Croazia-Francia - Zlatko Dalic, tecnico della Croazia, pare intenzionato a schierare i suoi con un 3-4-3 e a puntare sull'esperienza di Modric e Kovacic. Davanti agirà il tridente offensivo formato da Baturina, ...

fanpage.it riferisce: Modric faccia a faccia con Mbappé durante Croazia-Francia: gli ruba la palla e poi gli urla di tutto - Da veri capitani di Croazia e Francia sia Luka Modric che Kylian Mbappé si sono ... I due si incontreranno di nuovo anche nel quartier generale del Real.