La Juve blinda Yildiz: no ai club inglesi.

Torino, 14 aprile 2025 – Può un allenatore ridare energia a un giocatore? Sì, può accadere. Kenan Yildiz è tornato il dieci della Juventus, quello che spacca le partite, salta l'uomo, segna. L'azione del raddoppio è stata magistrale, molto 'tudoriana', tutta di prima, in verticale, senza dare tempo e spazio alla difesa di organizzarsi, con il centravanti a fare da muretto per gli inserimenti. Poi il resto ce lo ha messo il numero dieci, con un colpo preciso in buca d'angolo. Che ora ci sia una energia diversa, pur con qualche difetto ancora da limare, è evidente e appare giusta la scelta del cambio in panchina per non mettere a rischio la Champions League. In tanti ne hanno beneficiato, soprattutto i giocatori di maggior talento che ora sembrano inseriti in un contesto tattico più affine. Non è un caso, per esempio, pure il gol di Teun Koopmeiners che appare anche più brillante dal punto di vista fisico.

