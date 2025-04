Dayitalianews.com - Addio a Gianluca Basile, storico collaboratore e tifoso del Frosinone Calcio: il cordoglio della società nelle parole del presidente Stirpe

Leggi su Dayitalianews.com

piangeallovolto delgiallazzurroSe ne va a soli 52 anni, figura amata e riconosciuta nella comunità sportiva di. È morto nella serata di sabato 13 aprile presso l’ospedale Spaziani, lasciando un grande vuoto tra amici, familiari e tutti coloro che negli anni hanno condiviso con lui la passione per il.Un legame profondo con la squadrasua cittàera molto più di un semplice: era un punto di riferimento per l’ambiente giallazzurro, unappassionato e una presenza costante, discreta ma determinante, nel cuorevita quotidiana. La sua scomparsa ha suscitato un’ondata disui social e tra i tanti che lo conoscevano personalmente.Il: “Un indimenticato”A ricordarlo pubblicamente è stato anche il, attraverso una nota ufficiale in cui si unisce al dolore dei familiari:“Ildel, Maurizio, e tutto il Club giallazzurro, sono vicini al dolorefamiglia, per la scomparsa dell’indimenticato”, si legge nel messaggio diffuso dalla