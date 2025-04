Le alluvioni in Emilia Romagna causate dalle estrazioni di gas Un nuovo studio del professore Schrefler prova a spiegare il fenomeno

alluvioni che da anni devastano l’Emilia-Romagna ci sarebbero le estrazioni di gas e del correlato abbassamento del suolo. A sostenerlo è il professor emerito di Scienza delle costruzioni, Bernhard Schrefler, durante l’ultima adunata dell’Accademia Galileiana. La tesi deriva dallo studio intitolato “Le alluvioni nell’Emilia Romagna nel 2023 e 2024 e la subsidenza dovuta all’estrazione di gas”, proddotto da Schrefler e rappresenta un’interpretazione del tutto inedita del problema.Uno studio in cui il professore ha risposto alle tre domande fondamentali: perché l’acqua si è fermata per settimane nelle zone tra Budrio e Ravenna? Perché le città di Budrio (Bologna), Medicina (Bologna), Lugo, Traversara, Bagnacavallo, Cotignola (tutte Ravenna) sono state alluvionate in tutti e tre gli ultimi episodi? A cosa si deve l’alto numero di esondazioni, rotture arginali e tracimazioni documentate per gli episodi del 2024? Secondo Schrefler in tutti e tre gli episodi si sono verificati due eventi di pioggia eccezionali ravvicinati, per cui la saturazione del suolo ha generato deflussi ancor più elevati nnel secondo fenomeno atmosferico ravvicinato. Lanotiziagiornale.it - “Le alluvioni in Emilia-Romagna causate dalle estrazioni di gas”. Un nuovo studio del professore Schrefler prova a spiegare il fenomeno Leggi su Lanotiziagiornale.it Alla base delleche da anni devastano l’ci sarebbero ledi gas e del correlato abbassamento del suolo. A sostenerlo è il professor emerito di Scienza delle costruzioni, Bernhard, durante l’ultima adunata dell’Accademia Galileiana. La tesi deriva dallointitolato “Lenell’nel 2023 e 2024 e la subsidenza dovuta all’estrazione di gas”, proddotto dae rappresenta un’interpretazione del tutto inedita del problema.Unoin cui ilha risposto alle tre domande fondamentali: perché l’acqua si è fermata per settimane nelle zone tra Budrio e Ravenna? Perché le città di Budrio (Bologna), Medicina (Bologna), Lugo, Traversara, Bagnacavallo, Cotignola (tutte Ravenna) sono state alluvionate in tutti e tre gli ultimi episodi? A cosa si deve l’alto numero di esondazioni, rotture arginali e tracimazioni documentate per gli episodi del 2024? Secondoin tutti e tre gli episodi si sono verificati due eventi di pioggia eccezionali ravvicinati, per cui la saturazione del suolo ha generato deflussi ancor più elevati nnel secondoatmosferico ravvicinato.

Ne parlano su altre fonti Le alluvioni in Emilia-Romagna causate dalle estrazioni di gas. Tre alluvioni in un anno e mezzo: perché l’Emilia-Romagna è così soggetta a inondazioni. Alluvioni e frane Emilia-Romagna, eventi metereologici estremi. Alluvione e frane: ancora una volta il maltempo colpisce l'Emilia Romagna. Emilia-Romagna di nuovo nel fango: colpa di territori fragili, crisi climatica e consumo di suolo. "Cambiamento climatico: alluvione in Emilia-Romagna, evento meteo estremo senza precedenti".

Si apprende da msn.com: Alluvioni, la mappa delle zone a rischio. «Sette milioni di persone esposte in Italia». Protezione civile: «IT-Alert per eventi estremi». Marche non considerate: il ... - Particolarmente colpita l’Emilia-Romagna, che in un anno e mezzo ha registrato 3 alluvioni disastrose. Sotto acqua e fango anche le Marche che hanno pagato dazio, in termini di danni ...

startmag.it riferisce: Perché tante alluvioni in Emilia-Romagna? L’analisi del meteorologo Randi - Che cosa succede in Emilia-Romagna? Come mai tante alluvioni e devastazioni? Conversazione di Ruggero Po con Pierluigi Randi, presidente di Ampro, l'associazione dei meteorologi professionisti.

Come scrive energycue.it: Alluvioni in Emilia-Romagna: il piano da 1,2 miliardi per proteggere il territorio - Le alluvioni del 2023 e del 2024 hanno insegnato una dura lezione ... nei cittadini che si rimboccano le maniche per ripartire. Emilia-Romagna significa resistenza, significa orgoglio, significa non ...