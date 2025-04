Tananai in concerto a Tokyo per il SiVola Fest

SiVola Fest, lo speciale evento che coniuga l’esperienza di viaggio con la musica live, che quest’anno vede Tananai come protagonista in un live a TokyoSiVola, Travel Tech Company italiana leader nel mercato dei viaggi di gruppo, lancia la terza edizione dell’iconico SiVola Fest, lo speciale evento che coniuga l’esperienza di viaggio con la musica live, che quest’anno vede Tananai come voce protagonista.Il SiVola Fest è un’esperienza di viaggio unica della durata di dieci giorni, quest’anno alla scoperta delle bellezze del Paese del Sol Levante attraverso un itinerario unico: dalla visita ai quartieri più suggestivi di Tokyo alla scoperta della cultura e della storia nipponica con la visita di Kamakura – tra templi, santuari e soprattutto il Grande Buddha di bronzo – passando per la città di Nikko tra montagne, foreste e cascate, fino ad arrivare alla visita del maestoso Monte Fuji. .com - Tananai in concerto a Tokyo per il SiVola Fest Leggi su .com La terza edizione dell’iconico, lo speciale evento che coniuga l’esperienza di viaggio con la musica live, che quest’anno vedecome protagonista in un live a, Travel Tech Company italiana leader nel mercato dei viaggi di gruppo, lancia la terza edizione dell’iconico, lo speciale evento che coniuga l’esperienza di viaggio con la musica live, che quest’anno vedecome voce protagonista.Ilè un’esperienza di viaggio unica della durata di dieci giorni, quest’anno alla scoperta delle bellezze del Paese del Sol Levante attraverso un itinerario unico: dalla visita ai quartieri più suggestivi dialla scoperta della cultura e della storia nipponica con la visita di Kamakura – tra templi, santuari e soprattutto il Grande Buddha di bronzo – passando per la città di Nikko tra montagne, foreste e cascate, fino ad arrivare alla visita del maestoso Monte Fuji.

