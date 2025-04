Missioni internazionali spunta l’ipotesi di forze ad altissima prontezza operativa da usare per crisi o emergenze o per affiancare la Nato

Missioni internazionali italiane: si chiamano «forze ad alta e altissima prontezza operativa», e avranno il compito di intervenire rapidamente in caso di crisi o situazioni di emergenza. Il dispositivo, che potrà essere impiegato anche per rafforzare il contingente nazionale all'interno delle forze di reazione Nato, avrà un costo stimato di quasi 30 milioni di euro. È questo uno dei punti salienti emersi oggi alla Camera dei deputati, durante la discussione generale sulla partecipazione dell'Italia alle Missioni internazionali sulla base della relazione delle comMissioni affari Esteri e Difesa. Focus anche sulla relazione analitica delle operazioni riferite al 2024 e alla loro eventuale proroga per l'anno in corso. La maggioranza, nonostante le divisioni dell'ultimo periodo in materia di Difesa, ha presentato una risoluzione unitaria a prima firma Giangiacomo Calovini (FdI) a cui si aggiungono le cinque risoluzioni delle opposizioni sottoscritte da Avs, Pd, Movimento 5 stelle, Italia Viva e Azione.

