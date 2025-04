Metropolitanmagazine.it - Charli XCX colora il Coachella di “verde Brat”: Lorde, Billie Eilish e Troye Silvan ospiti del suo live

Sin da quando sono stati annunciati i nomi in cartellone, il set diXCX era uno dei più attesi del2025, e la cantautrice britannica non ha affatto deluso le aspettative. La sua “summer”, iniziata la scorsa estate, non sembra destinata a esaurirsi, e la sua onda lunga si prepara a investire anche la prossima stagione. Durante il suo energico, la cantante ha chiamato a raccolta alcuni tra i suoi amici e colleghi, che hanno contribuito ad accendere la serata.Il primo a entrare in scena è stato, che ha raggiunto la popstar per una cover dei Talk, Talk. Poi, ad apparire a sorpresa a Indio è stata, vestita con una semplice T-shirt e dei jeans, che ha condiviso il palco conper una magica esibizione. In chiusura, è arrivata ancheper il remix di Guess; l’interprete di Birds of a Feather era stata tra gli headliner di due edizioni fa, mentre nel 2024 era stata ospite di Lana Del Rey.