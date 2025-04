Allenamento Juve giorno di riposo per i bianconeri dopo il Lecce Ecco quando torneranno ad allenarsi verso la trasferta di Parma

Non ci sarà alcuna seduta d'Allenamento per la Juve nella giornata di oggi. I bianconeri, in campo all'indomani del match contro il Lecce, osserveranno un giorno di riposo. La ripresa al JTC è fissata per la giornata di domani. La squadra di Igor Tudor tornerà in campo alla Continassa martedì per mettere nel mirino la trasferta di Parma. Si giocherà lunedì 21 alle ore 20:45.

