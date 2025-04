Dayitalianews.com - “La Parola alle Donne”: una fiaba moderna tra le mura antiche di Noale

Le vincitrici della XV edizione del Concorso Letterario premiate durante “in Fiore”Anche quest’anno la città diha celebrato la creatività femminile con la XV edizione del concorso letterario “La”, un’iniziativa che continua a crescere nel tempo, avvicinando sempre piùal potere del racconto e dell’immaginazione.L’edizione 2024, intitolata “Unain un borgo antico”, ha invitato le partecipanti a riscoprire il piacere del narrare, fondendo fantasia e realtà nella cornice suggestiva di un borgo ricco di storia.“Le fiabe sono strumenti potenti attraverso cui vengono trasmessi valori, credenze e norme sociali”, ha sottolineato Lidia Mazzetto, Delegata comunale al concorso.Anche l’AssessorePari Opportunità Lorenza Barina ha voluto rimarcare l’importanza della narrazione come mezzo per costruire una società più inclusiva:“Le fiabe, i racconti, le narrazioni possono essere strumenti interessanti per raccontare mondi liberi ed inclusivi, avvicinandoci a realtà più rispettose delle individualità e meno legate a stereotipi”.