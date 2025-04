Orsi sentenzia Vedo più il Napoli fare 21 punti che l’Inter 18

dice la sua sulla lotta scudetto tra Inter e, con i nerazzurri al momento avanti di sei lunghezze. Gli azzurri giocheranno stasera con l’Empoli.LOTTA SCUDETTO – Lo scontro al vertice tra Inter econtinua a tenere banco. Questa sera, gli azzurri saranno chiamati a rispondere dopo la vittoria della Beneamata sabato contro il Cagliari. Per ilc’è l’Empoli di Roberto D’Aversa al Diego Armando Maradona. Su Radio 24, durante il programma “Tutti Convocati“, ha parlato in collegamento l’ex portiere e oggi opinionista Sky Sport Nando. A detta sua, ha più possibilità la squadra di Antonio Conte che quella di Simone Inzaghi: «Da qui alle prossime sei-sette mi aspetto bottino pieno, ildevecome il Milan tre anni fa: rimanere attaccato e sfruttare un passo falso.

Ne parlano su altre fonti

Orsi sentenzia su Douglas Luiz: «Fallimento clamoroso».

Sentenza Ava, Orsi non ci sta : "Di fronte a me conigli, so ancora sbranare". Cioni: "Dimettiti".

Era illegittimo abbattere F36, la Lav: "Smascherata la politica ammazza-orsi del Trentino: sentenza storica". Failoni: "La sicurezza dei cittadini resta al primo posto".

Decine di milioni di euro per ripopolare orsi e lupi, on. Berlato: "Decisione folle".

Ava, Orsi: "Dimissioni? Abbiamo fatto un favore a tutti". Maculan: "Gli attacchi personali non pagano".

Blitz animalista di Enrico Rizzi all'ufficio di Roma della Provincia: «Fugatti assassino».